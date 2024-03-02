Байден и Мелони в Вашингтоне обсудили помощь Украине: о чем договорились

В пятницу, 1 марта, в Вашингтоне состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Среди прочего, они обсудили помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщает "Голос Америки". Отмечается, что в начале встречи в Белом доме Байден поблагодарил Италию за "непреклонную поддержку" Украины и лидерство в G7 в этом году.

Американский лидер подчеркнул, что Италия и США вместе стоят с Украиной. Он призвал Палату представителей (нижнюю палату Конгресса США) принять закон, который позволит Штатам продолжать поддерживать наше государство.

"Нам нужен закон о проекте безопасности национальной безопасности сейчас. Законопроект включает финансирование Украины, чтобы мы могли удержать Путина от давления и продвижения в Украине", – сказал Байден.

Мелони выразила надежду на встречу с Байденом на саммите "Группы семи" – он состоится с 13 по 15 июня в регионе Апулия на юге Италии. Главным вопросом этой встречи станет война РФ против Украины.

"Работая над предметным и содержательным саммитом "Группы семи", мы намерены прежде всего подтвердить основанный на правилах международный порядок, который защищает свободу и создает мир для Украины", – заявила Мелони.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден 1 марта подписал промежуточный законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства. Это касается и Украины, так как позволяет ускорить выделение помощи нашему государству.

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