Байден и фон дер Ляен обсудили привлечение России к ответственности

Президент США Джо Байден поздравил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен с переизбранием в должность. Также американец обсудил с ней поддержку и привлечение РФ к ответственности за агрессию.

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Об этом сообщили в Белом доме. Отмечается, что президент Соединенных Штатов провел разговор с президентом Европейской комиссии, чтобы поздравить ее с переизбранием на должность.

Собеседники подтвердили приверженность крепким отношениям между США и ЕС и "общему решению крупнейших мировых проблем".

"Также обсудили поддержку Украины и попытки привлечь Россию к ответственности за ее агрессию", – говорится в сообщении Белого дома.

Европейский парламент переизбрал Урсулу фон дер Ляен на пост президента Европейской Комиссии 18 июля. Ее кандидатуру поддержал 401 из 720 депутатов.

После переизбрания Урсула фон дер Ляен призвала страны Европы создать "настоящий оборонный союз" на фоне войны России против Украины. Она выразила убеждение, что Россия делает ставку на то, что "Европа и Запад станут мягкими, и некоторые в Европе подыграют ей".

Как сообщал OBOZ.UA, возможно уже осенью 2024 года будет достигнуто согласованное видение формата Спецтрибунала для суда над РФ за ее агрессию против Украины. Как говорит министр юстиции Денис Малюська, хотя "переговоры по созданию трибунала затянулись", пока "движение происходит" и "все выглядит более-менее оптимистично".

Главным препятствием считается создание механизма, позволяющего осуждение российского диктатора и его ближайшего окружения таким трибуналом.

Ранее 44 страны поддержали создание специального трибунала для России за преступления, совершенные во время войны против Украины. Эта инициатива была поддержана на конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что организация специального трибунала для российского диктатора Путина и других высокопоставленных представителей кремлевского режима находится на последнем этапе. К концу года это может оказаться реальностью.

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