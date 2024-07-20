'Переговоры затянулись': Малюська сказал, когда может сформироваться видение формата Спецтрибунала для России

Возможно, уже осенью 2024 года будет достигнуто согласованное видение формата Спецтрибунала для суда над РФ за ее агрессию против Украины. Приблизительный формат трибунала уже определен.

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Об этом сказал министр юстиции Денис Малюска. Он подчеркнул, что хотя "переговоры по созданию трибунала затянулись", сейчас "движение происходит" и "все выглядит более-менее оптимистично".

"В последнее время информацию, которую получают коллеги, участвующие в заседаниях так называемой Core Group – это страны, которые ведут переговоры относительно трибунала, то они в последнее время продвинулись очень далеко. Приблизительный формат трибунала, который представляется членам переговоров оптимальным, более или менее определен. Есть шансы, что уже этой осенью, возможно, мы выйдем на какие-то финальные компромиссы и видение формата трибунала", – рассказал министр.

Он уточнил, что все зависит от переговорной группы и от видения правительств и парламентов стран-участниц.

"На уровне переговорщиков, как мне рассказывают коллеги из Министерства иностранных дел, коллеги из Совета Европы, у них есть понимание, что процесс движется, и есть надежда, что будет достигнут определенный совместный компромисс по созданию трибунала и учет интересов Украины и наших партнеров", – добавил он.

Главным препятствием, по словам министра, является создание механизма, позволяющего осуждение российского диктатора и его ближайшего окружения таким трибуналом.

"То есть нужно смотреть на полномочия трибунала. Именно по этому поводу и продолжается дискуссия. Например, Международный уголовный суд точно может рассматривать дела в отношении Путина. Но это довольно редкое исключение из общих правил. В целом, президенты пользуются правом на иммунитет. Собственно, будут ли пользоваться эти лица иммунитетом от созданного трибунала, в отношении этого и шла, и продолжается самая большая дискуссия среди участников", – пояснил Малюска.

Министр отметил, что одной из идей было создание спецтрибунала в Гааге, потому что это "символично, ведь Гаага является столицей справедливости".

Как сообщал OBOZ.UA, 44 страны поддержали создание специального трибунала для России за преступления, совершенные во время войны против Украины. Эта инициатива была поддержана на конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что организация специального трибунала для российского диктатора Путина и других высокопоставленных представителей кремлевского режима находится на последнем этапе. К концу года это может оказаться реальностью.

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