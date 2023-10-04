Азербайджан отказался от переговоров с Арменией в Гранаде: что происходит

На 5 октября, в четверг, в испанской Гранаде были анонсированы переговоры лидеров Азербайджана и Армении. Армянский премьер-министр Никол Пашинян был готов подписать мирное соглашение по Нагорному Карабаху, но в последний момент азербайджанский президент Ильхам Алиев отказался принимать участие во встрече.

Об этом сообщили в "Интерфаксе". Причиной отказа стала "антиазербайджанская атмосфера", заявленная на платформе.

"Причина - деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров", – передает информагентство позицию администрации Алиева.

Отмечается, что переговоры в Гранаде должны были пройти при участии президента Евросоюза Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан отреагировал на иск от Армении в Международный суд ООН из-за притеснений прав армян в Нагорном Карабахе. Ереван требует, чтобы суд назначил временные меры и обязал Баку их выполнить, однако в Азербайджане считают этот иск "совершенно безосновательным и абсурдным".

В то же время азербайджанские спецслужбы задержали трех "экс-президентов" Нагорного Карабаха. Их обвиняют в сепаратизме.

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