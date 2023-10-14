Азербайджан может начать вторжение в Армению в течение нескольких недель – Politico

Азербайджан может начать вторжение в Армению в течение нескольких недель. Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей, что Госдепартамент отслеживает возможность такого развития событий.

Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на слова собственных источников.Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призывал Армению открыть "коридор" вдоль своей южной границы, связывающий материковый Азербайджан с эксклавом, граничащим с Турцией и Ираном. Алиев пригрозил решить вопрос "силовым путем".

Тем не менее, Блинкен выразил уверенность в продолжающихся дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном.

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В своем заявлении Госдепартамент отказался комментировать эту информацию, но подчеркнул приверженность ведомства "суверенитету и территориальной целостности Армении" и разрешению конфликта посредством "прямых переговоров".

Военное вторжение Азербайджана в этот регион в прошлом месяце побудило более 100 000 этнических армян, проживающих в Нагорном Карабахе, бежать. Местные лидеры капитулировали при посредничестве России и согласились распустить свое непризнанное государство, существовавшее три десятилетия назад. С тех пор азербайджанские силы задержали более десятка бывших лидеров.

Стоит отметить, что именно Politico одним из первых написало о подготовке России к широкомасштабному вторжению в Украину.

Как известно, т. н. Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал ее "президент" Самвел Шахраманян. Эта капитуляция стала результатом сентябрьской антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в Азербайджане взяли под стражу гражданина Армении Рубена Варданяна, бывшего "госминистра" непризнанного Нагорного Карабаха. В этот же день "экс-министр иностранных дел" так называемого Арцаха Давид Бабаян сообщил о решении сдаться властям Азербайджана добровольно.

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