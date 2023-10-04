Автобус упал с высоты около 30 метров: в ДТП в Венеции погибли пять украинцев, трое пострадали

Вследствие ДТП вблизи Венеции, которое произошло ночью, погибли пять граждан Украины, еще трое травмированы. Туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются аварией, произошедшей на трассе А4.

"По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Сейчас известно о пяти погибших украинцах, еще трое травмированы. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь в больнице", – сообщил Николенко.

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Представитель МИД добавил, что украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение пострадавших украинцев и устанавливают связь с родственниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 октября вблизи Венеции произошло ДТП, вследствие которой погиб по меньшей мере 21 человек, еще 12 пострадали. Автобус с десятками туристов пробил ограду и рухнул на рельсы в районе Местре, который соединен с Венецией мостом.

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