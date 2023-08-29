Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии: среди пострадавших есть дети. Фото и видео

В Румынии вечером в понедельник, 28 августа, попал в аварию автобус сообщением Констанца –Одеса. В салоне находилось 40 человек.

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Известно, что пострадали 15 человек, среди них есть двое детей. Об этом сообщило издание Replica Online.ro (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла около 21:00 в районе населенного пункта Нэводари. По данным журналистов, автобус ударился об ограничитель высоты моста.

"В Нэводари на улице Нуферило рпроизошло дорожно-транспортное происшествие. По нашим данным, автобус выехал из Констанцы в Одессу", – пишет издание.

Как отмечается, в автобусе находились только граждане Украины. Шесть пассажиров доставлены в больницу с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте происшествия и отказались от госпитализации.

К счастью, погибших в результате ДТП в Румынии нет.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Осмотр пострадавших продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии на трассе Латисана – Сан-Джорджо-ди-Ногаро произошло столкновение автобуса, в котором ехали украинские туристы, с грузовиком, перевозившем овощи и фрукты. В результате удара четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

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