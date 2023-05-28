Австрия поможет Украине в разминировании территорий: профинансирует оборудование на 2 млн. евро

Австрия поможет Украине в разминировании территорий. Правительство страны профинансирует специальное для этих целей оборудование на сумму 2 миллиона евро (около 2,15 миллиона долларов) для Украины.

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Об этом сообщает CNN. "С начала российской агрессии мирные жители Украины страдают от запрещенных во всем мире противопехотных мин и взрывоопасных пережитков войны. Эти опасные для жизни препятствия лишают людей доступа к основной инфраструктуре по всей стране", – говорится в заявлении правительства Австрии.

Там также добавили, что опасные наземные мины также усложняют использование сельскохозяйственных земель.

В правительстве Австрии отметили, что на данный момент уже "заражено" наземными минами более 250 000 км² украинской территории, что примерно в три раза превышает площадь Австрии

"Около 10,6 миллиона человек в Украине полагаются на помощь в разминировании", – констатировали власти.

При этом федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что "ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю для разминирования, пока это зона боевых действий".

"Мы оказываем финансовую поддержку разминированию и предоставляем 2 миллиона евро для поддержки МФТ в разминировании", – объяснил он.

Средства из Фонда иностранных катастроф МИД (AKF) будут использованы для финансирования оборудования для разминирования для Украины с целью смягчения острой гуманитарной чрезвычайной ситуации в Украине.

Стоит отметить, ранее взгляды президента Австрии Александера Ван дер Беллена относительно оказания помощи Украине в разминировании территорий отличаются от мнения правительства. Глава государства считает, что нейтралитет не должен стать препятствием для срочного оказания помощи, в то время как правительство считает, что этим нужно заняться после окончания войны.

Напомним, в Австрии, которая подписала и ратифицировала Римский статут, заявили, что арестуют президента РФ Владимира Путина, если он попадет на территорию страны. После этого диктатора передадут Международному уголовному суду (МУС) в Гааге (Нидерланды).

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