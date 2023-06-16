Австралия запретила России строить новое посольство: у Путина устроили истерику

Парламент Австралии в четверг, 15 июня, официально запретил стране-агрессору России строить новое здание посольства рядом с австралийским парламентом в Канберре. Депутаты приняли закон о расторжении договора с РФ об аренде участка.

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В Кремле по этому поводу уже успели устроить истерику. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков назвал решение страны "очередным проявлением русобофской истерии". Об этом сообщает издание CNN.

Так, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что решение касается интересов национальной безопасности государства. В парламенте считают, что новое посольство страна-агрессор могла использовать для шпионажа.

Альбанезе заявил, что правительство Австралии осуждает незаконное и аморальное полномасштабное вторжение России в Украину.

Глава министерства внутренних дел страны Клер О'Нил сказала, что правительство получило от совета национальной безопасности "четкий сигнал".

"Возможность шпионажа и иностранного вмешательства с этого учреждения представляла бы значительный риск для нации. Мы не потерпим шпионажа и иностранного вмешательства в нашу страну. Мы будем действовать перед лицом опасности для нашей демократии и наших граждан, и мы будем делать это без каких-либо извинений ни перед кем", – заявила она.

По словам министра, основная проблема с предлагаемым вторым посольством России в Канберре — его местонахождение. Это место находится в непосредственной близости от здания парламента.

Лидер оппозиции Питер Даттон подчеркнул, что парламент объединился против российской угрозы.

"Мы не потерпим иностранного шпионажа, который противоречит нашим национальным интересам. Мы не потерпим людей, пытающихся вмешиваться в избирательные процессы в нашей стране", — заявил Даттон в парламенте.

В настоящее время Россия занимает здание бывшего посольства СССР в пригороде Гриффита, дальше от здания парламента, чем на новом месте.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал этот шаг "еще одним недружественным шагом Австралии, характеризующимся враждебностью и русофобией".

"Это очередной недружественный акт Австралии. Мы учтем это, если в повестке дня возникнут вопросы, требующие взаимности, и ответим соответствующим образом", – пригрозил представитель оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина направила в Австралию запрос на информацию о состоянии десятков списанных в этом государстве истребителей F-18. Речь идет о 41 самолете, хранящемся на австралийской авиабазе неподалеку от Сиднея, а также об их возможной передаче украинской армии в будущем.