Австралия первой в мире запретила соцсети для детей: до какого возраста не удастся создать аккаунт

Австралия приняла закон, запрещающий пользоваться соцсетями детям до 16 лет. Facebook, Instagram, TikTok, X, Reddit и другие подобные платформы будут иметь год на внедрение инструментов для ограничения доступа этой возрастной категории, после чего закон вступит в силу.

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Австралия стала первой страной в мире, запретив детям создавать аккаунты в популярных соцсетях. Об этом сообщил американский телеканал Bloomberg.

Уже с ноября 2025 года, после вступления этого закона в силу, соцсети будут нести ответственность за невыполнение требований и могут быть оштрафованы на сумму до 50 млн австралийских долларов (33 млн долларов США) за систематические нарушения.

Закон не определяет, как сайты будут проверять возраст детей, при этом поправки к нему запрещают платформам требовать от пользователей предоставлять паспорта или другие документы для подтверждения возраста.

Закон, направленный на усиление онлайн-безопасности детей, вызвал смешанные реакции. Среди его сторонников активисты и родители, пострадавшие от онлайн-мошенников, они отмечают важность защиты детей от киберугроз.

А вот глобальные технологические гиганты уже выразили свою решительную позицию против закона. В частности, Meta (владелец Facebook и Instagram), критикует закон за поспешность.

Но решительнее всех выступил против внедрения таких ограничений владелец соцсети Х Илон Маск. Он заявил, что этот закон выглядит как "лазейка для контроля доступа к Интернету всех австралийцев".

Как сообщал OBOZ.UA, в мире резко возрос уровень проблемного использования подростками социальных сетей и игр в Интернете. Все большее количество детей среднего и старшего школьного возраста имеют симптомы зависимости от соцсетей. Об этом свидетельствуют данные исследования Европейского регионального бюро ВОЗ.

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