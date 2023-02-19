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Авиация атаковала Сирию: под удары попали штаб иранских сил, аэродром и склады в Дамаске, есть погибшие. Фото и видео

София Закревская
Мир
2 минуты
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Авиация атаковала Сирию: под удары попали штаб иранских сил, аэродром и склады в Дамаске, есть погибшие. Фото и видео

В ночь на воскресенье, 19 февраля, по столице Сирии Дамаску и ее пригороду были нанесены авиационные удары. Под огнем оказались штаб иранских сил, аэродром и склады.

Видео дня

Одна из ракет попала в здание в районе Кафр-Соуза в центре Дамаска, пишет The Jerusalem Post (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). По неофициальным данным, в результате этого могли погибнуть от 8 до 9 человек.

"Удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе вблизи площади Омейяд в центре столицы. Представитель полиции заявил государственным СМИ, что есть несколько жертв и раненых", – говорится в сообщении.

Авиация атаковала Сирию: под удары попали штаб иранских сил, аэродром и склады в Дамаске, есть погибшие. Фото и видео

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отметил, что это здание – это так называемая "иранская школа", служившая штабом Сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, по его данным, был нанесен удар возле резиденции президента Сирии.

Авиация атаковала Сирию: под удары попали штаб иранских сил, аэродром и склады в Дамаске, есть погибшие. Фото и видео

Иранские источники утверждают, что удары якобы нанесли израильские самолеты, однако Иерусалим это пока не подтвердил.

В то же время государственное агентство телерадиовещания Сирии заявило, что система ПВО страны отразила удар в районе Дамаска. В сети публиковали кадры работы противовоздушной обороны и фото, где якобы показаны последствия удара по аэропорту сирийской столицы.

Авиация атаковала Сирию: под удары попали штаб иранских сил, аэродром и склады в Дамаске, есть погибшие. Фото и видео
Авиация атаковала Сирию: под удары попали штаб иранских сил, аэродром и склады в Дамаске, есть погибшие. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января этого года в минобороны Сирии заявляли, что Израиль нанес ракетный удар по международному аэропорту Дамаска – объекту, связанному с Ираном. Взрыв на время вывел аэропорт из строя. Ракеты также поразили цели на юге Дамаска, убив четырех военных.

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