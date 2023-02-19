Авиация атаковала Сирию: под удары попали штаб иранских сил, аэродром и склады в Дамаске, есть погибшие. Фото и видео

В ночь на воскресенье, 19 февраля, по столице Сирии Дамаску и ее пригороду были нанесены авиационные удары. Под огнем оказались штаб иранских сил, аэродром и склады.

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Одна из ракет попала в здание в районе Кафр-Соуза в центре Дамаска, пишет The Jerusalem Post (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). По неофициальным данным, в результате этого могли погибнуть от 8 до 9 человек.

"Удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе вблизи площади Омейяд в центре столицы. Представитель полиции заявил государственным СМИ, что есть несколько жертв и раненых", – говорится в сообщении.

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отметил, что это здание – это так называемая "иранская школа", служившая штабом Сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, по его данным, был нанесен удар возле резиденции президента Сирии.

Иранские источники утверждают, что удары якобы нанесли израильские самолеты, однако Иерусалим это пока не подтвердил.

В то же время государственное агентство телерадиовещания Сирии заявило, что система ПВО страны отразила удар в районе Дамаска. В сети публиковали кадры работы противовоздушной обороны и фото, где якобы показаны последствия удара по аэропорту сирийской столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января этого года в минобороны Сирии заявляли, что Израиль нанес ракетный удар по международному аэропорту Дамаска – объекту, связанному с Ираном. Взрыв на время вывел аэропорт из строя. Ракеты также поразили цели на юге Дамаска, убив четырех военных.

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