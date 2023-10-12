Авиация Израиля ударила по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Видео

Авиация Израиля ударила по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Атаке пытаются противостоять сирийским ПВО.

Об этом сообщает arab48.com. Сирийские СМИ сообщили: "ПВО отреагировала на израильскую агрессию, направленную против международного аэропорта Дамаска".

Сирийский наблюдательный центр по правам человека отметил, что "в результате израильских ударов в окрестностях международного аэропорта Дамаска и международного аэропорта Алеппо были слышны сильные взрывы".

Свидетели указывают на серьезные повреждения взлетно-посадочных полос в двух аэропортах.

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Следует отметить, что в ночь на понедельник, 7 августа, израильская армия нанесла авиаудары по целям около Дамаска. В результате якобы были убиты четверо сирийских военнослужащих и еще четверо ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2023 года Израиль ударил беспилотниками по территории Сирии после ракетной атаки. Поражение было нанесено в ответ на три выпущенные сирийцами ракеты, целями дронов ЦАХАЛа были именно пусковые установки.

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