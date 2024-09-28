Авиакомпании ЕС призвали временно не летать над Ливаном и Израилем: сколько будет действовать запрет

Европейским авиакомпаниям рекомендовано не совершать перелеты над Ливаном и Израилем в течение месяца. Ограничения введены до 31 октября 2024 года.

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Соответствующие меры приняли Европейская Комиссия и Европейское агентство по безопасности полетов (EASA). На сайте последнего подчеркивается "внимательное наблюдение" за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на гражданскую авиацию после недавнего всплеска военных действий между Израилем и "Хезболлой".

В EASA отметили "общую интенсификацию авиаударов и ухудшение ситуации с безопасностью", что влияет и на воздушное пространство над странами.

В связи с этим в Европе выдали Информационный бюллетень о зоне конфликта (CZIB) с призывом "не выполнять полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля на всех эшелонах".

Ограничения действительны до 31 октября, однако их могут отозвать, продлить либо адаптировать в зависимости от ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Израиль за пять дней активных обстрелов террористов в Ливане уничтожил практически всю верхушку "Хезболлы" (прокси Ирана) в стране.

– Во время ракетного удара по генштабу "Хезболлы" в Бейруте 27 сентября ЦАХАЛ уничтожил главаря террористической группировки Хасана Насраллу. Он возглавлял ее 32 года.

– Тем временем в Иране обеспокоились судьбой своего духовного лидера Али Хаменеи. Его перевезли в безопасное место внутри страны с усиленными мерами охраны.

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