Вчера, уже после того, как Си приземлился в Москве, Байден подписал закон о рассекречивании материалов разведки по искусственному происхождению коронавируса из Института вирусологии в Ухане. Если будет доказан выток рукотворной вирусной культуры, многие в мире захотят предъявить Китаю счет за жизнь и экономические потери во время пандемии.

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Очень интересно, как это ударит по Китаю. И что сейчас лежит в качестве ставок на столе тайной дипломатии между США и Си. Ибо, как мы видим, никаких сюрпризов визит китайского диктатора в русский не принес. Стопроцентный визит союзника в другой союзник.