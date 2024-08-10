Армия обороны Израиля заявила, что ударила по командному пункту ХАМАС в школе Газы: все детали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по командному пункту ХАМАС, который террористы обустроили в школе в городе Газа. В здании прятались палестинские мирные жители. В результате авиаудара погибли по меньшей мере 40 человек.

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Об этом сообщило агентство гражданской обороны анклава, подконтрольное ХАМАСу, пишет The Times of Israel. В то же время источники в спасательной службе сообщили, что погибших не менее 80 человек, отмечает Eltiempo.

В заявлении утверждалось, что боевики ХАМАС скрывались в школе Ат-Табаин в районе Туфах города Газа, откуда они "продвигали террористические операции против сил ЦАХАЛа и израильских граждан".

Израильские военные заверили, что были приняты "многие меры по минимизации ущерба гражданскому населению", включая использование высокоточного оружия и сбор разведданных. Отметили, что перед бомбардировкой высокоточными боеприпасами в Газе нанесли "многочисленные удары, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения".

Кроме того, ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в "систематическом нарушении международного права и использовании населения как живого щита".

Как пишут СМИ, израильская атака произошла во время рассветной молитвы в школе в районе Аль-Дарадж в центре Газы. Кроме множества погибших, есть также десятки раненых, некоторые из них в серьезном или критическом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Израиль согласился возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. Это произойдет по требованию американских, катарских и египетских посредников.

– В ночь на 8 августа ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористической группировки "Хезболла" на юге Ливана. В результате атаки были уничтожены объекты террористической инфраструктуры.