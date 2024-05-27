На переходе 'Рафах' в секторе Газа произошла стрельба между военными Израиля и Египта: что происходит

В понедельник, 27 мая, на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта произошла перестрелка между израильскими и египетскими военными. В результате стрельбы был убит египетский пограничник.

Об этом сообщило издание The Times of Israel. Обе стороны утверждают, что расследуют этот инцидент.

По предварительным данным, кроме погибшего египетского солдата, еще несколько получили ранения. Посреди израильской армии утрат нет.

"Вооруженные силы Египта проводят расследование через компетентные органы по инциденту со стрельбой в приграничной зоне в Рафахе, который привел к смерти одного из военнослужащих", – говорится в первом комментарии египетских пограничников.

Со своей стороны, ЦАХАЛ заявил, что израильская сторона расследует инцидент "параллельно с диалогом с египетской стороной".

Израильская газета "Гаарец" пишет, что военные ЦАХАЛ утверждают - первым огонь по израильтянам открыли египтяне. Однако официальных подтверждений ни одна из сторон пока не предоставила.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 26 мая, Израиль и ХАМАС решили возобновить переговоры о прекращении огня. Израиль и ХАМАС решили возобновить переговоры по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Дата переговоров еще не определена, по неофициальным данным это произойдет уже на следующей неделе.

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