Армии Латвии поставляли продукты из РФ и Беларуси: детали расследования

Армия Латвии получала продукты из России и Беларуси. Речь идет о поставках российского чая и беларуской соли.

Видео дня

Эти товары не входят в санкционные списки, запрещающие поставки, но компания-поставщик заявила об отзыве всех сделок, имеющих связь с РФ и Беларусью, а министр обороны назвал подобные случаи недопустимыми. О скандале рассказало латвийское издание Delfi.

В расследовании, проведенном журналистами одного из латвийских телеканалов, идет речь о поставках компанией Lanekss чая из России и соли из Беларуси для Национальных вооруженных сил Латвии. Поставки проводились через Государственный центр логистики и закупок, куда НВС подают заказы на продукты.

Как выяснили журналисты, 2,6 кг чая, произведенного в РФ, латвийская армия получила в октябре 2023 года. А в январе 2024-го были поставлены семь килограммов произведенной в Беларуси соли.

На вопросы журналистов Каспарс Здановскис, занимающий должность замначальника Объединенного штаба НВС по вопросам поддержки, ответил, что в договорах не содержится пункта о запрете поставок продуктов из РФ и Беларуси. При этом должностные лица латвийской армии проводили работу с поставщиками, вследствие чего, по его словам, удалось добиться того, чтобы российские и беларуские продукты не попадали в НВС.

Здановскис также заявил, что существует возможность включения пункта о запрете продуктов из РФ и Беларуси в договора, заключаемые НВС. Что же касается возможного прекращения сотрудничества с компанией Lanekss, поставившей соль и чай – соответствующее решение, подчеркнул чиновник, должен принимать суд.

Отреагировали на расследование и в самой компании. Член правления Lanekss Нина Силиня заявила, что с января Lanekss отозвала все сделки, в которых осуществлялись операции с товарами, имеющими хоть малейшую связь с Россией и Беларусью. Также, по ее словам, прекращена закупка товаров, которые производятся в России и Беларуси, даже если они не входят в санкционные списки.

Последовала реакция на расследование и со стороны Министерства обороны Латвии. Глава латвийского оборонного ведомства Андрис Спрудс назвал недопустимыми поставки российских и беларуских товаров для Национальных вооруженных сил.

"Товары контролируются и будут контролироваться, а поставщикам нужно считаться с правовыми последствиями за поставку товаров несоответствующего происхождения", — отметил Спрудс.

По состоянию на сейчас Государственное агентство регионального развития (VRAA), курирующее Систему электронных закупок (EIS), проводит оценку с юристами, можно ли применить санкции против конкретного поставщика. Тем временем распространение этих товаров в системе государственных и муниципальных закупок приостановлено.

В то же время премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что решить проблему и запретить ввоз таких товаров на территори государства можно лишь после принятия совместного решения Европейского Союза.

Напомним, ранее спикер Сейма Латвии заявила, что Россия – хуже рака, ее щупальца распространяются по всему миру. О российской угрозе и о том, почему Запад обязан усилить военную помощь Украине она вместе с коллегами из других стран Балтии говорила во время поездки в США и встреч в американском конгрессе.