Армения признала Палестину государством: какие страны еще приняли такое решение

21 июня Армения объявила о признании Палестины независимым государством. Ереван заявил, что заинтересован в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также стремится к "крепкому примирению между еврейским и палестинским народами".

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Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Армении 21 на своем официальном сайте. В ведомстве отметили, что Республика Армения поддерживает принцип "двух государств" для разрешения израильско-палестинского конфликта.

В Ереване убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне могут реализовать свои законные стремления.

"Исходя из вышеупомянутого и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", – заявили в МИДе страны.

Напомним, 28 мая три страны: Норвегия, Ирландия и Испания официально объявили о признании Палестины независимым государством.

До этого среди европейских государств независимость Палестины признавали Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция.

Несмотря на это, Палестина не имеет статуса полноправного члена Организации Объединенных Наций. В ноябре 2012 года ООН большинством голосов приняла резолюцию, предоставившую Палестине статус государства-наблюдателя.

Украина в качестве члена ООН признала Палестину, еще находясь в составе СССР – в 1988 году. Палестина признала независимость Украины в 1992 году.

Существование государства Палестины не признают три страны Совбеза: США, Великобритания и Франция.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024 года США ветировали резолюцию о принятии Палестины в ООН. Подходящий проект был представлен Алжиром. "За" проголосовали 12 членов, в том числе страна-агрессор Россия и Китай.