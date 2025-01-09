Армения одобрила законопроект о запуске процесса вступления страны в ЕС: что это значит

Правительство Армении одобрило проект закона о начале процесса вступления страны в Европейский Союз. Теперь документ будет направлен в парламент Армении. В то же время премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что решение о присоединении к ЕС может быть принято только на референдуме.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 9 января, передают "Новости Армении". Законопроект представил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

"В качестве гражданской инициативы в Национальное собрание внесен законопроект о начале вступления Армении в ЕС, и теперь правительство должно выразить позицию. Мы предлагаем выразить положительную позицию, исходя из ряда обстоятельств", – сказал он.

В частности, по словам Мирзояна, в последние годы между Арменией и ЕС сложились "достаточно интенсивные и динамичные отношения", которые "охватывали различные области".

"ЕС выразил свою политическую поддержку Армении, по сути, обеспечивая среду безопасности вокруг Республики Армения. Я имею в виду размещение миссии гражданского наблюдения ЕС. ЕС также выразил готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении", – заявил глава МИД.

Он добавил: очевидно, что Евросоюз имеет "очень богатые демократические традиции, свободную конкурентную среду и передовую науку".

Мирзоян также напомнил, что Пашинян в Европарламенте заявил, что "Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным".

"Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС. Исходя из всего этого, мы предлагаем положительный ответ. Конечно, у нас есть и некоторые предложения, которые в основном связаны с правовыми технологиями", – заявил министр.

Пашинян, в свою очередь, заявил во время обсуждения законопроекта, что решение о вступлении Армении в ЕС может быть принято только путем всенародного референдума.

Петиция о присоединении Армении к Евросоюзу набрала 50 тысяч подписей, сказал он.

"Де-юре позиция правительства заключается в следующем: правительство не возражает против принятия этого закона, но я хочу также отметить, что это означает. Это не означает членство Армении в ЕС в прямом смысле этого слова, потому что достижение этого пункта или принятие решения по этому пункту не может быть на уровне закона и даже решения правительства. Решение может быть принято только путем референдума, другого варианта нет", – заявил премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Армения заморозила участие в ОДКБ – организации, в которой доминирует РФ. Пашинян намекнул, что в дальнейшем могут быть приняты дополнительные решения. Также Ереван освободил военных России от работы на КПП страны.

Напомним также, в Армении решили изменить военную форму. В минобороны страны обсуждают возможность одеть военных в форму американского образца.

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