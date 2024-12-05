Подальше от Москвы? Армения планирует одеть свою армию в американскую военную форму. Фото

В Армении заговорили о том, чтобы изменить форму своих Вооруженных сил. В министерстве обороны страны обсуждают возможность одеть военнослужащих в форму американского образца.

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Как сообщили на сайте оборонного ведомства Армении в четверг, 5 декабря, глава министерства Сурен Папикян во время визита в Соединенные Штаты провел переговоры с вице-президентом американской компании Milliken & Company Брюсом Лафламом. Она специализируется на дизайне и разработке военного обмундирования.

"В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в рамках разработки новой униформы Вооруженных Сил Армении, в частности, относительно типов униформы, процесса разработки, сроков поставки пробных образцов и других процедур для реализации проекта", – отметили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи также присутствовали руководители военных и международных программ компании Скотт Групп и Томми Янг.

Компания Milliken & Company поставляет текстильные материалы для подрядчиков американских вооруженных сил уже более 80 лет. В частности, компания является поставщиком известного производителя теплой одежды Polartec и производит лицензированную ткань в камуфляже MultiCam.

Современная военная форма армянских солдат включает в себя сочетание западных и советских техник. К концу 1990-х годов армянские войска использовали версии советских камуфляжей "Бутан" и "Березка", а затем создали свою версию американского камуфляжа Woodland, изменив цвета пятен на черные, красновато-коричневые и травянисто-зеленые.

Позже в Армении начали использовать американский камуфляж MARPAT. Тогда были использованы те же цвета, что и для копии Woodland, но с добавлением белых пикселей.

Однако при копировании американских решений ВС Армении не отказались и от советского наследия, результатом этого стал гибрид кепи и "шапки-ушанки".

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Армении приняло решение о замораживании участия страны в ОДКБ на всех уровнях. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, на этом этапе такого решения достаточно.

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