Армения и Азербайджан заявили об эскалации на границе и обменялись обвинениями: есть раненые

На границе Азербайджана и Армении развязалась перестрелка из минометов и артиллерийских орудий. Обе стороны сообщили о пострадавших, погиб по меньшей мере один военнослужащий – солдат азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу.

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МИД Азербайджана сообщило, что Армения усилила военные провокации на фоне интенсификации переговоров – "что говорит о том, что Ереван не заинтересован в мирном процессе", передает Haqqin.az. Известно, что стрельба началась еще вечером 10 мая.

В Баку заявляют, что подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаргечарского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, а те приняли необходимые ответные меры. Тяжелое ранение в голову получил военнослужащий сверхсрочной службы из Азербайджана Махмудлу Муслим Видади оглу.

Утром 11 мая был применен уже артиллерийско-минометный огонь. "С утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще более нагнетая обстановку, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Позже стало известно, что погиб 34-летний военнослужащий азербайджанской армии Орхан Новрузализаде.

В Армении в провокации обвинили противоположную сторону. МО страны заявило, что ВС Азербайджана с 6:00 утра 11 мая начали стрелять из минометов и артиллерийских орудий. По состоянию на 10:25 с армянской стороны было четверо раненых.

Там также утверждают, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении машины скорой помощи, в которой находился раненый солдат.

"Эти очередные нарушения одного из основополагающих принципов международного права, неприменения силы или угрозы силой, демонстрируют пренебрежительное отношение азербайджанской стороны к достигнутым договоренностям, в том числе к обязательствам, взятым на себя Трехсторонним заявлением от 31 октября в Сочи [РФ]", – заявили в МИД Армении.

Как писал OBOZREVATEL:

– В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана заключить мирное соглашение с Баку по взаимному признанию территориальной целостности. Практически это означает отказ Армении от признания независимости Нагорного Карабаха и признание его территорией Азербайджана.

– 14 мая Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев должны провести трехстороннюю встречу с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

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