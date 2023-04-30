Армения и Азербайджан завтра проведут мирные переговоры в США

30 апреля запланирован новый этап переговоров между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне. Главной задачей переговоров будет нормализация отношений между двумя странами, конфликт между которыми обострился из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщает издание Reuters. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом.

Армения и Азербайджан проведут новый раунд переговоров в Вашингтоне. Его целью является нахождение путей для улучшения отношений между двумя странами, которые были нарушены в результате конфликта в Нагорном Карабахе.

"С 30 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом. Тогда же запланирован следующий раунд обсуждения соглашения о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", – сообщила его пресс-секретарь Ани Бадалян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (Арцах) между армянской и азербайджанской сторонами произошла перестрелка, что нарушает договоренности по прекращению огня, заключенные в ноябре-2022. Минимум трое людей погибли, есть раненые.

Передыдущее обострение началось 12 декабря. Азербайджанские протестующие требовали предоставить специалистам из Азербайджана доступ к полезным ископаемым, расположенным в этом регионе. Это необходимо для мониторинга деятельности рудников.

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