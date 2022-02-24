Археологи разгадали тайну кинжала Тутанхамона

Команда археологов из Японии провела рентгеновское исследование знаменитого железного кинжала, найденного в гробнице фараона Тутанхамона. Они выяснили, что тот имел внеземное происхождение.

Результаты исследования ученых из Технологического института Тиба в Японии опубликовали в журнале Meteoritics&Planetary Science. Отмечается, что загадочный кинжал, найденный в 1922 году во время раскопок гробницы Тутанхамона, был выкован из метеорита за пределами Египта.

Чтобы узнать детали, ученые провели бесконтактный неразрушающий двухмерный химический анализ артефакта. Установив детальную молекулярную "карту" лезвия, они узнали, что оружие, которое сейчас хранится в музее Каира, было привезено из-за границы.

Видео дня

"Он необычен тем, что был сделан из металла, который египтяне на тот момент еще не начали плавить", – объяснил соавтор исследования Томоко Араи.

К тому же, химический состав 13-дюймового лезвия показал, что оно было искусно изготовлено из железного метеорита. Что касается его рукоятки, специалисты предположили, что та была изготовлена с использованием клейкого материала, известного как известковая штукатурка.

"Известковая штукатурка не использовалась в Египте на тот момент, но в то время ее использовали мастера в других частях мира", – добавил Араи.

Также анализы показали, что артефакт был изготовлен с использованием низкотемпературной техники.

Сопоставив факты, исследователи предположили, что кинжал был изготовлен в Митанни – государстве, которое когда-то располагалось рядом с современной Турцией.

"Это согласуется с древнеегипетскими записями, в которых утверждается, что железный кинжал с золотой рукоятью был подарен царем Митанни Аменхотепу III, деду Тутанхамона. Вполне возможно, что мальчик-царь унаследовал кинжал, поскольку он передавался из поколения в поколение", – сказано в исследовании.

Японские ученые – не первые из тех, кто проявляет интерес к кинжалу Тутанхамона. Ранее группа исследователей из Миланского политехнического университета, Пизанского университета и Каирского университета провели рентгенофлуоресцентную спектрометрию, чтобы определить состав холодного оружия, принадлежавшего фараону.

Как оказалось, материал, из которой выполнено лезвие, содержит в себе высокий процент никеля, а также микропримеси кобальта, фосфора и других веществ. Такой же состав был обнаружен у фрагмента метеорита Кхарга, найденного в 2000 году на известняковом плато в 241 километре к западу от Александрии.

Напомним, артефакт датируется 14 веком до нашей эры. Он был найден возле мумии Тутанхамона.

Он имеет декорированную золотую ручку с элементами горного хрусталя. При этом кинжал был заключен в золотые ножны, украшенные узором из лилий, перьев и головы шакала.

Лезвие кинжала – не единственный предмет в гробнице Тутанхамона, сделанный из внеземного материала. Фараон также владел ожерельем со скарабеем из плавленого кварца: этот материал появился благодаря падению другого метеорита в Ливийской пустыне.

Тутанхамон, фараон 18-й египетской династии, правил Египтом с 1332 по 1323 год до н.э. Он наиболее известен своим возрастом – ему довелось возглавить могущественную страну в 9 лет.

Смерть правителя в возрасте всего 19 лет десятилетиями озадачивала экспертов. Некоторые считают, что он умер от перелома ноги или другого несчастного случая, в то время как другие подозревают, что его убили.

Гробница Тутанхамона была обнаружена в Восточной Долине Царей британским археологом Говардом Картером в 1922 году.

Находка была необычна тем, что это место никогда не посещали мародеры, поэтому щедрые сокровища оставались нетронутыми в течение 3300 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте ученые обнаружили большую ранее не известную гробницу.