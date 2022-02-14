В Египте археологи нашли гробницу греко-римского периода с детскими мумиями. Фото

В рамках египетско-итальянской миссии в Западном Асуане в Египте (EIMAWA) ученые обнаружили большую ранее не известную гробницу. Она относится к греко-римскому периоду, и, хотя и была разграблена в древности, сохранила около 20 мумий и множество артефактов.

Подробности сообщили на сайте Миланского университета. Открытие было сделано миссией под руководством Патриции Пьячентини, профессора египтологии и археологии университета и Абдельмонеймона Саида, генерального директора отдела древностей Асуана и Нубии (SCA). Раскопки вели с мая по октябрь 2021 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что совместная итало-египетская группа работает с 2019 года в районе, окружающем мавзолей Ага-Хана, на западном берегу Асуана, где находится более 300 гробниц, датируемых с 6 века до н.э. по 4 век нашей эры.

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Последней найденной гробнице дали название AGH032. Ее закрывала прямоугольная конструкция, которая осталась в достаточно хорошем состоянии, несмотря на следы пожара, который испортил и часть захоронений. Кроме мумий в комнатах нашли кости животных (в основном баранов), части глиняной посуды, столы для жертвоприношений и тарелки с иероглифическими надписями.

Археологи обнаружили мумию мужчины, рядом с которой лежало медное ожерелье с выгравированной на греческом языке табличкой, на которой упоминается его имя, Никострат.

Вглубь гробницы вела лестница, со скульптурными блоками по бокам и сводом из глины. Она закончилась у входа, который закрывала сложная система плит и каменных блоков. Перед входом лежала большая ваза для подношений.

В гробнице также обнаружили комнату с четырьмя погребальными камерами, вырытыми глубоко в скале. Перед входом туда был обнаружен терракотовый саркофаг с мумией ребенка. Останки еще одного ребенка нашли в одной из погребальных камер.

Еще почти 30 мумий спрятали в четырех туннелях, вырытых в скале, некоторые из них очень хорошо сохранились. Часть мумифицированных тел – пожилые люди, о чем свидетельствовал видимый остеоартрит, другие были женщинами или маленькими детьми, в том числе новорожденными.

Сообщается, что команда, кроме 30 новых мумий, провела антропологический и радиологический анализы останков еще 45 человек, которые нашли в 2019 году в гробнице AGH026. Как оказалось, 30% из них были детьми, от самых маленьких до примерно 10-летнего возраста. Многие из мумий – женские. Было найдено не менее трех семей (мать, отец и сын, похороненные рядом друг с другом).

Анализ костей показал, что некоторые из них страдали инфекционными заболеваниями и нарушениями обмена веществ. На многих телах видны следы артроза, признаки смерти, наступившей в пожилом возрасте. Ученые планируют продолжить изучение мумий.

Асуан расположен на юге Египта, в одном из наиболее живописных уголков на Ниле. Сюда едут ради гробниц городской знати, мавзолея Ага-Хана, руин Коптского монастыря Св. Симеона 7 века, Асуанской плотины.

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