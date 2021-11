Археологи обнаружили в Перу древнейшее здание: 5 тыс. лет назад его использовали для проведения ритуалов. Фото

На северном побережье Перу в долине реки Чао археологи обнаружили самое древнее сооружение из примитивного кирпича – самана (изготовленный из глины, песка, соломы без обжигания). Более пяти тысяч лет назад местное население использовало данное помещение для ритуальных церемоний, в том числе, для детских похорон.

Результаты исследования данного участка территории опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В них сказано, что к строительству подобных зданий людей подтолкнуло вернувшееся Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Найденная постройка представляет собой курган размером 150 на 200 на 15 метров. Ученые выяснили, что люди данный участок обживали неоднократно, о чем говорит разный возраст строений на его территории. Наиболее древним найденным тут помещением оказалась комната построенная из древнего кирпича, пол которой был покрыт толстым слоем глины. Во время обследования комнаты специалисты не обнаружили никаких предметов, которые можно было бы подвергнуть радиоуглеродному датированию. Однако под полом помещения они обнаружили три детские могилы, калиброванные датировки которых указали на возраст в 5100 лет.

Эксперты отметили, что особенностью данного помещения можно назвать то, что оно было полностью выстроено из самана, так как его чаще использовали для фрагментарных участков построек.

Все кирпичи были прямоугольной формы, размером 30–40 сантиметров в длину, 10 в ширину и 7 в высоту. Их анализ показал, что древние строители вырезали их из больших кусков глины, которая располагалась под водой.

Ученые отметили, что одной из причин возведения данной постройки могли быть и климатические изменения на территории современного Перу. Так как после возвращения теплого течения Эль-Ниньо стали чаще происходить разрушительные наводнения, противостоять которым могла более прочная постройка.

