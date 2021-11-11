Археологи обнаружили в Никарагуа загадочное захоронение и рассказали о древнем ритуале. Фото

Группа исследователей в Никарагуа обнаружила странное захоронение, которое относится к доколумбовому периоду. В могиле лежали два тела и три черепа, которые, как считают специалисты, не принадлежали ни одному из найденных тел.

О находке рассказал Haaretz и сообщил, что свою открытие археологи сделали в в Эль-Райо, на полуострове Асезе в озере Кочиболка, также известном как озеро Никарагуа. Эксперты предположили, что оно может пролить свет на древнюю культуру охотников за головами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, ученые обнаружили два тела, а точнее две пары ног, лежащих перпендикулярно друг другу. Одно тело лежало на спине, другое на животе. Его таз находился приблизительно там, где были колени первого тела.

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В основании ног второго тела лежал череп, еще один череп был пристроен на его коленях, и еще один в области таза. Археологи предполагают, что все три черепа раньше находились в чашах, которые со временем истлели. Согласно предварительному анализу, черепа могли принадлежать людям около 25 лет.

"Это место среди самых интересных захоронений, когда-либо раскопанных в Никарагуа. Мы видели, по крайней мере, еще один случай, когда череп был помещен внутрь горшка, но найти три таких черепа в ряд – определенно что-то необычное", – отметил Джеффри Маккафферти, один из участников экспедиции.

По словам археологов, ноги тела составляли 96 сантиметров от ступней до таза, что "было довольно высоким по меркам доколумбовых никарагуанцев".

В поисках недостающих тел и голов, археологи раскопали ямы на другой стороне холма, где была сделана находка, однако ничего не нашли.

"Тут может быть множество версий произошедшего. Возможно, тот кого тут похоронили был пленник. Находка добавляет новые вопросы, которые относятся к истории Никарагуа", – добавил Маккафферти.

Археологи и историки в данное время все еще не нашли ответ на давно волнующий их вопрос – откуда произошли современные никарагуанцы и откуда на эти земли пришли их предки. Одна из теорий гласит, что те пришли с земель Центральной Америки, другая – что те прибыли с территории современной Колумбии. Множество документальных свидетельств о жизни древних племен на этих землях были утеряны после прибытия сюда конкистадоров.

При этом часть захоронений все же сохранились с тех времен. Как отметили ученые, люди жившие тут тогда хоронили кости своих мертвых в горшках, часто в горшках с маслом какао, но не закапывали тела в землю.

В настоящее время археологи продолжают анализировать находку.

"Положение тел, кажется, соответствует "розе ветров" – одно было уложено с севера на юг, а другое – с востока на запад. Возможно, такая позиция может быть связана с суевериями, включая страх перед сверхъестественным, например, тем, что мертвые могут воскреснуть заново", – сказано в статье.

Археологи уточнили, что оба тела лежали на кровати из черепков глиняной посуды. Рядом с двумя телами и коллекцией черепов было 10-сантиметровое лезвие из красного камня, вероятно, от томагавка.

"Один большой вопрос, нависший над могилой, заключается в том, связаны ли люди друг с другом и/или с людьми, чьи черепа в горшках лежат над вытянутыми телами. Ответы на эти вопросы могут подтвердить теории существования охотников за головами. Связь между телами и черепами в горшках имеет большой потенциал для разговоров о войне или разговоров о традициях охоты за головами", – сказал Маккафферти.

Он рассказал, что "трофейные головы" уже были обнаружены в других захоронениях на территории Никарагуа, у некоторых из них в челюстях были лезвия из кремня, и они представляют собой редкое свидетельство культуры охотников за головами.

Команда исследователей надеется, что будущий анализ могильника позволит точно определить, когда и сколько захоронений произошло на этом месте, кому принадлежат останки, а также поможет лучше понять, связано ли захоронение с религиозными обрядами.

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