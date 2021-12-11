Археологи обнаружили в Китае руины домов и гробницы, которым 3 тыс. лет

Недалеко от Пекина китайские ученые обнаружили комплекс гробниц, возраст которых составляет около трех тысяч лет. Во время раскопок на месте захоронений специалисты подняли из земли сотни артефактов.

Как рассказал Вjreview, всего было найдено 224 могилы. Однако из общего числа захоронений эксперты выделили пять захоронений, на территории которых было спрятано наибольшее число предметов древности, и которые достаточно хорошо сохранились, чтобы стать предметом для изучения.

Большинство могил в погребальном комплексе были небольшого размера, компактные, однако были и такие, что впечатлили своим размахом. Ученые предположили, что на данной территории хоронили людей разных сословий и с разным достатком. В некоторых гробницах были обнаружены украшения и оружие.

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Исследователи отметили, что находка проливает свет на возникновение самого Пекина и, вполне вероятно, ему около трех тысяч лет, как и захоронениям, считают они.

Находки же в могилах говорят о том, что люди на данных территориях жили достаточно хорошо – они занимались земледелием, скотоводством, ели мясо, они представителями городской культуры.

Археологи продолжают изучение обнаруженного погребального комплекса.

Эпоха Чжоу – эпоха в истории Китая, время правления династии рода Цзи. Род Цзи сверг правивший дом Шан и установил новую династию. Династия прекратилась после победы династии Ин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центральной части Китая были обнаружены гробницы, возраст которыз составляет около 1900 лет.