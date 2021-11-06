Археологи обнаружили в Израиле кольцо, которому 1400 лет: его использовали для защиты от похмелья. Фото

Израильские археологи во время раскопок в Явне в 24 км к югу от Тель-Авива, проводимых под руководством Управления древностей Израиля, обнаружили уникальное золотое кольцо, инкрустированное фиолетовым аметистом. Историки отметили, что в древности люди верили, что этот камень может помочь его владельцу справится с симптомами похмелья.

Как рассказал Dailymail, со ссылкой на эксперта по древним украшениям в Управлении древностей Израиля доктора Амира Голани, кольцо могло принадлежать, как мужчине, так и женщине. Пикантности истории добавляет то, что перстень был найден на месте бывшей винодельни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечено, что археологи откопали кольцо в слоях, датируемых поздним византийским и ранним исламским периодами (7 век нашей эры), что позволяет предположить, что украшению около 1400 лет. В то же время, эксперты не исключили, что перстень может оказаться старше этого возраста, так как "его могли передавать из поколения в поколение".

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"На самом деле, золотые кольца с аметистом были обычным явлением в римском мире; следовательно, кольцо могло быть передано в наследство или в дар богатому человеку, который жил в Явне еще в 3 веке нашей эры", – добавили исследователи.

Аметист – это кристаллический кварц, который бывает разных цветов от бледно-сиреневого до темно-красновато-пурпурного. Он классифицируется как полудрагоценный камень и сегодня, как правило, относительно доступен.

Считается, что именно греки первыми предположили, что аметист может помочь справиться с похмельем. Однако современная наука эту теорию не подтверждает.

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