Археологи обнаружили в Италии захоронение ребенка, которому 10 тыс. лет. Фото

Группа археологов, возглавляемая исследователем National Geographic Explorer Джейми Ходжкинсом, обнаружила захоронение младенца в пещере на северо-западе Италии. Редкая возможность извлечь ДНК из находки помогла исследователям определить, что ребенок умер и был осторожно захоронен в очень молодом возрасте.

Исследователи выяснили, что ребенок был похоронен в итальянской пещере менее чем через 8 месяцев после рождения. Об этом сообщает National Geographic.

Анализ останков показал, что они принадлежат к самому раннему из известных захоронений младенцев женского пола Homo Sapiens в Европе. Неизвестно, что стало причиной смерти ребенка, и все, что осталось сейчас, - это несколько ее крошечных костей и бусины из морских ракушек, в которые она была завернута. Коготь филина, найденный поблизости, по-видимому, был помещен туда в качестве подарка.

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Археологи редко находят кости древних человеческих детей, особенно кости новорожденных, потому что они часто слишком малы и хрупки, чтобы оставаться нетронутыми в течение тысячелетий. Чаще находят останки взрослых людей, и все же в археологических записях доисторических захоронений есть большие пробелы, охватывающие тысячи лет. А когда находят древние захоронения детей, обычно невозможно определить их пол, потому что ДНК в их костях испортилась.

Однако останки, найденные в пещере в Италии, являются исключительными, потому что они пролежали более 10 тысяч лет в земле, и все еще содержат достаточное количество ДНК для изучения.

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