Археологи обнаружили серебряную пластину с изображением обнаженной до пояса скифской богини. Фото

В России, в Острогожском районе Воронежской области, в одном из курганов на Среднем Дону археологи обнаружили древнюю серебряную накладку с изображением скифских божеств и грифонов. Украшение чудом уцелело в могильнике, который еще в древности был разграблен.

Как рассказал Livescience, это первая подобная находка в скифских курганах Среднего Дона. Накладку специалисты отыскали в кургане, расположенном в центральной части могильника Девица V.

Эксперты уточнили, что участок, на котором был спрятан артефакт, расположен на холме правого берега реки Девица и представляет собой группу из 19 курганов, размещенных параллельными цепями, вытянутыми с запада на восток. Ученые отметили, что многие из насыпей уже практически исчезли и плохо заметны неспециалисту. Главную же роль в их исчезновении отыграли аграрии, которые разбили поля вокруг и выращивают агрокультуры.

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Курган, в котором обнаружили накладку, расположен в центральной части могильника. Сегодня его высота составляет всего 1,3 м в высоту и сорок метров в диаметре. Основное погребение в нем относится к IV веку до н.э.

Могила представляет собой большой прямоугольник. Она оказалась самой внушительной из всех могильников, выявленных в группе курганов Девица V.

Ученые отметили, что ранее он был разграблен. Были украдены даже части скелета некогда захороненного тут человека, как предполагают специалисты, воина. Однако в могильнике остались места, куда воры не смогли добраться. В могиле в наше время были найдены снаряжение, упряжь и артефакты "звериного стиля". Вместе с остатками скелета ученые разыскали небольшие скифские золотые пластинки, которыми, предположительно устелили гроб захороненного тут человека. А также обнаружились нож, часть скелета коня, копья. Археологи нашли шесть бронзовых пластин в форме волков.

Однако центральной находкой, которая впечатлила археологов наибольше, стала серебряная пластина, прибитая множеством маленьких серебряных гвоздей к деревянному основанию захоронения. Длина пластины составила 34,7 см, ширина – 7,5 см.

На пластине изображена фигура с крыльями, которая обращается к богине плодородия Кибеле. Божество обнажено, а на голове – корона с роками. Кибелу окружают грифоны.

"Подобные изображения, в которых смешаны традиции Малой Азии и Древней Греции, часто встречаются при раскопках скифских курганов", – рассказали исследователи.

Ученые отметили, что это не первая значимая находка в районе курганов. Ранее на этом месте уже были найдены останки женщины-воина и старухи в одежде для церемоний.

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