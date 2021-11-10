Археологи обнаружили орудия труда, которым 10 тыс. лет: их использовали для приготовления пищи. Фото

В Великобритании, вдоль реки Ди (или А́вон-Ди́врдуй – река длиной 110 км, протекающая в Уэльсе и Англии и формирующая часть границы между ними) археологи и добровольцы из помогавшей им поисковой группы отыскали более более тысячи доисторических орудий труда. Как предполагают эксперты, они использовались в доисторические времена местными племенами для приготовления в пищу животных.

Как рассказал Daily Mail, согласно выводам экспертов, люди на данной территории проживали около 6-10 тысяч лет назад. В этот раз удалось обнаружить принадлежавшие им 1201 каменный инструмент (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что первый сломанный наконечник булавы эпохи неолита был найден на этом месте студентом Абердинского университета во время его первой прогулки у реки. Тогда же археологи решили исследовать данный участок более тщательно.

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Мероприятие было организовано компанией Mesolithic Deeside, которая представляет собой группу археологов, добровольцев и студентов, изучающих самые ранние периоды заселения реки Ди. Компания финансируется за счет грантов и Фонда ветряных турбин короля Георга V.

"Ученые планируют продолжить раскопки в этом месте уже в ближайшие дни. Каждый может присоединиться к поискам. С собой необходимо лишь иметь резиновые сапоги", – сказано в сообщении о находке.

Волонтер Роберт Браун, обнаруживший в 2020 году остроконечный наконечник стрелы, сказал журналистам: "За несколько лет блуждания вверх и вниз по илистым вспаханным полям вдоль реки я находил много кремния, но никогда не встречал классического наконечника стрелы из бронзового века".

Браун считает, что множественные остатки орудий труда эпохи неолита использовались людьми для убийства животных, их разделки и приготовления в пищу. Также часть инструментов служила для выделывания шкур и шитья из них одежды.

Археологи считают, что находка поможет им лучше понять быт людей, которые тысячи лет назад жили на берегах реки.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи обнаружили кольцо-амулет, которое должно было защитить своего хозяина от похмелья.