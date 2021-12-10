Археологи обнаружили меч викингов, которому почти 1000 лет, и рассказали о находке. Фото

На Оркнейских островах, что расположены на северо-востоке от Шотландии, археологи отыскали меч викингов, которому по предварительным оценкам около 1000 лет. Артефакт был найден еще в 2015 году, но рассказали о находке ученые только сейчас.

Как сообщил ВВС, меч викингов был найден на месте захоронения и является редким, интересным и сложным артефактом. Археологи определили его как разновидность тяжелого меча, относящегося к IX веку.

Реликвия сильно заржавела, но рентгеновские лучи показали, что тот ранее был сильно украшен. А его главной особенностью было то, что при его исполнении использовались разные металлы.

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"Считается, что контрастирующие металлы использовались для создания узора, напоминающего соты", – пояснили эксперты.

Также рядом с мечом были обнаружены остатки ножен для клинка.

"Чтобы не повредить меч и сохранить возможные следы других артефактов, мы выкопали меч с большим слоем грунта вокруг. Перевезли в лабораторию для проведения тщательного анализа", – рассказали исследователи.

"Меч настолько хрупкий, что мы даже не знаем, как выглядит его нижняя сторона. Железо в мече подверглось сильной коррозии, и многие поразительные детали видны только через рентгеновские лучи", – отметили ученые.

Археологи заявили, что могилы, в которых проводились раскопки, могли принадлежать норвежским поселенцам первого поколения на Оркнейских островах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции археологи обнаружили семь гробниц викингов X века, среди которых есть детское захоронение.