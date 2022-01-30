Археологи нашли ранее неизвестные части руин Мачу-Пикчу

Неподалёку от руин Мачу-Пикчу (Перу) археологи Варшавского университета обнаружили ранее неизвестные сооружения времен империи инков. Здания были найдены в джунглях под слоем земли в восьми километрах от основного древнего комплекса.

Как сообщает NBC News со ссылкой на исследование ученых, открытие стало возможным благодаря технологии лазерного сканирования, которое позволило обнаружить в почве древние строения даже среди густой растительности. При этом лазерные аппараты исследователи прикрепили к беспилотникам.

Как сказано в отчете ученых, они обнаружили 12 помещений круглой и прямоугольной формы, среди которых каменный алтарь для ритуального омовения и бани. По мнению специалистов, омовение символизировало очищение духа и было обязательным для гостей Мачу-Пикчу.

Видео дня

Археологи также нашли ранее неизвестные части каналов, по которым вода поступала из близлежащей реки. Вода подавалась в церемониальный комплекс под названием Чачабамба через канализационную систему из каменных блоков, которая частично находилась под землей. Затем, благодаря аналогичной дренажной системе, вода стекала обратно в реку в долине.

На основе лазерных изображений исследователи пришли к выводу, что эти здания были построены гораздо менее тщательно, чем сооружения из центральной части города.

При этом ученые акцентировали на том, насколько важными для исследования истории могут быть современные технологии.

"Затерянный город" Мачу-Пикчу – самый известный памятник культуры инков в мире, включенный в Список ЮНЕСКО. Открыт он был всего 100 лет назад по чистой случайности: кто-то из местных крестьян рассказал археологам о древних высокогорных руинах. С тех пор ученые из разных стран пытаются объяснить расположение столь значительных построек в труднодоступной местности.

Древний город инков, основанный, как полагает официальная наука, в середине XV века, расположен на высоте 2450 метров над уровнем моря. Ежегодно его посещает около миллиона туристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии исследователи приступили к изучению древних императорских захоронений, выполненных в форме замочной скважины.