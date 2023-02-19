Аплодисментов мало: Боррель призвал Европу ускорить военную помощь Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель убежден, что международным партнерам Украины следует ускориться в оказании военной помощи. Сегодня украинская нация платит колоссальную цену за достижение своей независимости, для обеспечения безопасности всего цивилизованного мира.

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С такими словами политик выступил на Мюнхенской конференции, передает Deutche Welle. Сегодня Запад эффективно снабжают армию Украины техникой и боевыми навыками, но впереди предстоит еще много работы.

"Мы важнейшие тренеры украинской армии. До конца года 30 тысяч украинских солдат пройдут тренировки благодаря нашей военной миссии. Но еще многое должно быть сделано впереди. Мы должны быть быстрее. Мы должны увеличить и ускорить нашу военную помощь Украине", – указал Боррель.

Он подчеркнул, что европейские лидеры потратили много времени на принятие критических решений, особенно, это касается дискуссии о танках. За это промедление расплачиваются украинские граждане.

"Всем известно, что для победы в классической войне тебе нужны танки. Ты не выиграешь войну без этого вида оружия. Поэтому сегодня все аплодируют украинцам, но одних лишь аплодисментов мало. Члены Союза должны как можно скорей отправить то оружие, которое у них есть", – резюмировал Боррель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Норвегия в течение следующих пяти лет предоставит Украине значительную помощь. В пакет, стоимостью в 7,5 млрд евро, войдут инструменты военной, экономической и гуманитарной поддержки.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи сделал заявление о необходимости снабдить украинскую армию американскими истребителями F-16, современными беспилотниками и ракетами большой дальности.