Апартаменты Бородая в Дубае: могут ли ОАЭ выдать экс-главаря 'ДНР' Украине

Владелец апартаментов в Дубае, бывший главарь "Донецкой народной республики" Александр Бородай рискует быть задержанным в Объединенных Арабских Эмиратах. Есть вероятность выдачи террориста украинским властям.

Запрос на экстрадицию рассматривает соответствующий суд ОАЭ. Однако в законах ближневосточной страны существуют особенности, по которым запрос о выдаче разыскиваемого особо опасного преступника может быть отклонен.

OBOZREVATEL нашел эти особенности, чтобы сопоставить с вероятностью возвращения Бородая на родину, чтобы предстать на ней перед судом.

Запрос на экстрадицию в ОАЭ должен содержать подозрение в преступлении, которое носит характер уголовного в самих Эмиратах. Если же указанная статья в Украине уголовная, а в ОАЭ – например, административная или финансовая, то прошение Киева отклонят. Страна, которая запрашивает у Эмиратов экстрадицию лица, должна предоставить равное согласие на выдачу гражданина ОАЭ, если таковое понадобится в будущем. Преступление виновного лица, о чьей экстрадиции Эмираты получают запрос, должно быть наказуемо в самих Эмиратах тюремным сроком не меньше чем на год.

Отметим, что Бородай объявлен в розыск СБУ по подозрению в создании террористической группы или террористической организации (ст. 258-3 УК Украины). В 2018 году статья за терроризм в ОАЭ предусматривает срок от пяти лет тюремного заключения до смертной казни.

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Таким образом, вероятность того, что экс-главарь преступной группировки "ДНР" Бородай, будучи задержанным в Дубае возле своих шикарных апартаментов на искусственном острове Палм-Джумейра, будет передан властям Украины достаточно высока. МИДу нашей страны осталось сделать запрос на экстрадицию данной личности.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская может быть выслана из Кабо-Верде (западное побережье Африки) по запросу Украины. Там она исполняет функции посла Российской Федерации.