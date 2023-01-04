Аномально теплая погода сорвала горнолыжный сезон в Европе: вместо снега – трава, камни и грязь. Спутниковые фото

В Европе из-за аномально теплой погоду начали закрывать горнолыжные курорты. Высокие температуры сорвали зимний сезон, в частности в Германии, Франции, Швейцарии, Польше и Чехии.

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Об этом сообщило издание Sky News. На опубликованных спутниковых снимках видно, что вместо привычных снегопадов на склонах гор – трава, грязь и камни.

"Редкие снегопады и необычно теплая зимняя погода разочаровали операторов горнолыжных склонов и отдыхающих, надеющихся на белоснежный зимний отдых на некоторых нижележащих горных курортах Европы. Вместо этого они сталкиваются с участками травы, камней и грязи", – пишет издание.

Профессор Лиз Бентли, исполнительный директор Королевского метеорологического общества, сказала: "Есть восемь стран в Европе, которые побили свой январский рекорд, и несколько из них полностью уничтожила его не только на несколько градусов. Например, в Польше побили этот рекорд на четыре градуса. Это огромное значение".

К слову в столице Польши Варшаве температура воздуха 1 января поднялась до +18,9 градусов, это значение побило предыдущий рекорд на 5 градусов. В Ольсбахе на юго-западе Германии было +19,4, а в Бильбао на севере Испании +25,1 градус. В Праге также была самая теплая новогодняя ночь за 247 лет наблюдений – столбики термометров показывали +17,7 градусов.

Как отмечается, во Франции в конце 2022 года температура была самой высокой за 25 лет. А в горах Юра в Швейцарии 31 декабря метеостанция зафиксировала рекордную среднюю дневную температуру +18,1 градус.

Особенно без морозов и снега страдают Северные Альпы и Французские Пиренеи. Некоторые курорты открылись только в декабре и сразу же были вынуждены закрыться. Есть курорты, где открытыми для катания оставили только часть горнолыжных трасс.

В то же время курорты Южных Альп на склонах более 2200 метров все еще располагают необходимым количеством снега для зимних видов спорта.

Профессор климатологии Брюссельского университета Вим Тьери считает, что к концу века катание на лыжах в Альпах просто закончатся из-за глобального потепления. "В будущем эти проблемы усугубятся, потому что снег будет продолжать таять, пока климат теплеет", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европа переживает беспрецедентно теплый январь, а по всему континенту устанавливаются новые температурные рекорды. Это происходит на фоне того, как Москва пугает европейцев коллапсом без российского газа.

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