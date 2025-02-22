Американцы массово вывешивают над домами черные флаги: что это значит и при чем здесь Трамп. Фото и видео

В Соединенных Штатах в последние дни люди начали массово вывешивать над своими домами черные флаги страны. Таким образом американцы показывают свой протест против того курса политики, который сейчас демонстрирует президент США Дональд Трамп.

Видео дня

Люди снимают свои действия на видео и выкладывают ролики в сети. По их словам, в последнее время в подавляющем большинстве соцсетей на территории США стали блокировать определенные хештеги. Поэтому такие видео американцы выкладывают преимущественно в TikTok.

"Сегодня этот флаг снова востребован. Он символ противостояния Трампу и его измене "миру людей", – отмечает российский публицист Александр Невзоров, который сейчас находится в США.

Интересно: традиция иметь флагштоки на собственном дворе и дома в США преимущественно принадлежит людям, голосующим за республиканцев. Именно поэтому американские масс-медиа, обратившие внимание на растущее число вывешенных черных флагов в США, отмечают, что "Трампу и его команде дают недвусмысленный и очень тревожный сигнал" – и делают это именно их избиратели.

"Раньше в нашей стране люди воздерживались от того, чтобы выражать свои политические убеждения на своих домах, за исключением дня выборов, но за последние дни это сильно изменилось. Что можно было видеть во дворах раньше? Таблички с надписью "Мы верим", показывающие, что владелец дома поддерживает либеральные ценности, радужные флаги Прайда в поддержку прав ЛГБТК и т.д. А черные флаги последний раз люди вывешивали пять лет назад – во время расовых протестов, проходивших в первую каденцию Трампа", – отмечают американские издания.

Новый протест поддержали тысячи американцев по всей стране и среди обеих сторон – среди демократов и республиканцев.

А в сети американский протест в первую очередь поддерживают украинцы. Под видео ниже было сделано более 8 тысяч комментариев. Из них всего несколько сотен сделаны на английском, а все остальные – на украинском.

Черный американский флаг не является официально признанным символом. Утверждается, что впервые в США он был использован конфедератами во время гражданской войны. Тогда такой флаг был сообщением, что "подразделение не сдается и не сдастся, а вражеские комбатанты будут убиты".

А как политический символ несогласия с властями такой флаг появился в 80-х годах прошлого столетия (на фоне выступлений популярной панк-группы с аналогичным названием Black flag).

Последний раз в США черные флаги люди массово видели во время политического кризиса, возникшего из-за убийства правоохранителями чернокожего мужчины. Как известно, за полицию вступился президент Трамп, и в стране начались расовые бунты.

"Вывешивание огромного черного флага на вашем доме не делает вас жестким, но это свидетельствует о том, что вы начали бояться людей с другими политическими убеждениями. Хотя ваш флаг черный, на самом деле это большой красный флаг, который показывает, что вы больше не верите в дух американского плюрализма и нуждаетесь в защите американских ценностей".

Такой текст обнародовало несколько известных американских таблоидов. И, что интересно, именно так теперь в сети рекламируют сами черные флаги, потому что спрос на них растет.

Сейчас в США одна упаковка с пятью крупными чёрными американскими флагами All Black USA Heritage Flag 3x5 стоит всего 36 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, консервативное издание The New York Post, известное своей поддержкой республиканской платформы, обратилось к президенту Трампа с открытым письмом. В развернутой статье указаны главные ложные тезисы, которые в последнее время использует американский лидер. Публикация вышла под заголовком: "Господин президент: Путин – это диктатор, и вот десять истин о российско-украинской войне, которые мы игнорируем на свой страх и риск".

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