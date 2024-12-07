Согласно результатам опроса многоуважаемого Института Рональда Рейгана военную помощь США Украине поддерживают 55 процентов американцев, а против — 35 процентов.

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Это — достаточно чудесное соотношение, так что, когда все успокоились после выборов и пришли в себя, всё оказалось очень хорошо. Помощь Соединённых Штатов — залог гораздо более сильной позиции Украины на переговорах с мордором.

И хотя для Трампа, президентом избравшегося [теоретически] в последний раз, народное мнение уже теперь не так важно, оно важно для конгрессменов.

(В Конгрессе, кстати, в обеих палатах у республиканцев будет преимущество: в Сенате — 53:47, не считая ещё голоса председателя Сената вице-президента Вэнса, а в Палате представителей, где точный окончательный результат стал известен совсем недавно, — 220:215).

Так что размер поддержки американцами Украины в Америке ещё имеет значение.