Блог | Американцы хорошие — не очень хорошие 55:35, или В Америке размер имеет значение
Согласно результатам опроса многоуважаемого Института Рональда Рейгана военную помощь США Украине поддерживают 55 процентов американцев, а против — 35 процентов.
Это — достаточно чудесное соотношение, так что, когда все успокоились после выборов и пришли в себя, всё оказалось очень хорошо. Помощь Соединённых Штатов — залог гораздо более сильной позиции Украины на переговорах с мордором.
И хотя для Трампа, президентом избравшегося [теоретически] в последний раз, народное мнение уже теперь не так важно, оно важно для конгрессменов.
(В Конгрессе, кстати, в обеих палатах у республиканцев будет преимущество: в Сенате — 53:47, не считая ещё голоса председателя Сената вице-президента Вэнса, а в Палате представителей, где точный окончательный результат стал известен совсем недавно, — 220:215).
Так что размер поддержки американцами Украины в Америке ещё имеет значение.