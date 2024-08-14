Американский профсоюз подал трудовые обвинения против Трампа и Маска из-за угроз запугать работников, объявивших забастовку

Профсоюз United Auto Workers выдвинул федеральные трудовые обвинения против бывшего президента Дональда Трампа и генерального директора Tesla Илона Маска. Им вменяют угрозы запугать рабочих, объявивших забастовку.

Видео дня

Об этом сообщило издание CNN. Отмечается, что во время интервью Трампа с Маском они обсудили потенциальную роль последнего в администрации политика в случае его победы на выборах. Трамп назвал Маска "резаком" и похвалил его за антипрофсоюзную позицию и жесткие методы управления, в частности увольнение бастующих работников.

Однако Маск не прокомментировал эти слова. Эксперты считают, что это усложняет возможность привлечения его к ответственности за угрозы работникам.

Профсоюз UAW в своем заявлении отметил, что увольнение работников за участие в забастовках является незаконным согласно Национальному акту о трудовых отношениях.

"И Трамп, и Маск хотят, чтобы люди из рабочего класса сели и заткнулись, и они открыто смеются над этим. Это отвратительно, незаконно и абсолютно предсказуемо со стороны этих двух клоунов", – заявил президент UAW Шон Фейн.

Кампания Трампа назвала обвинение UAW политической акцией, организованной "боссами с особыми интересами демократов".

"Этот безосновательный иск является беззастенчивым политическим трюком, направленным на то, чтобы взорвать преимущественную поддержку президента Трампа среди американских рабочих", – заявил старший советник кампании Трампа Брайан Гьюз.

В то же время, компания Tesla не ответила на запрос CNN о комментариях. Это не первое столкновение Маска из UAW. Ранее в этом году совет обвинил Tesla в незаконном ограничении технологий на рабочем месте, чтобы отговорить рабочих фабрики в Буффало, штат Нью-Йорк, от объединения в профсоюзы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– CNN сообщило, что во время интервью кандидата в президенты Дональда Трампа миллиардеру Илону Маску бывший президент соврал не менее 20 раз. В частности, Трамп сказал неправду о военной помощи от США для Украины.

– Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил в полномасштабном вторжении РФ в Украину действующего американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что "хорошо ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным, поэтому если бы в Белом доме хозяйничал Трамп, полномасштабная война вроде бы не началась.