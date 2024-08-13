CNN: Трамп соврал в интервью Маску минимум 20 раз

Во время интервью кандидата в президенты Дональда Трампа миллиардеру Илону Маску бывший президент утверждал ложную информацию минимум 20 раз. В том числе Трамп соврал Маску по факту военной помощи от США для Украины.

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Об этом сообщает американский вещатель CNN. Причем оказалось, что Трамп безапелляционно утверждает "факты", неоднократно опровергавшиеся в США раньше.

В частности, Трамп справедливо заявил, что европейские страны слишком мало помогают Украине, но заметил, что Соединенные Штаты помогают больше. По его словам, США "в Украину отправили 250 млрд долларов, а они примерно 71 млрд ".

В действительности помощь европейских стран превышает помощь от США вдвое, сообщает CNN, ссылаясь на числа Кильского института мировой экономики. Согласно им, с конца января 2022 года по июнь 2024 года ЕС выделил Украине не менее 205 млрд долларов военной помощи, тогда как США предоставило примерно 108 млрд долларов. Также Европа превысила США в помощи, которая была фактически отправлена в Украину.

"Можно получить разные общие показатели, если использовать разную методологию подсчета Но в любом случае утверждение Трампа о том, что США оказали гораздо больше помощи Украине, чем Европа, не соответствуют действительности", – утверждает вещатель.

О чем еще соврал Трамп

Экс-президент заявил, что " уровень преступности в США зашкаливает". На самом деле, согласно предварительным данным от ФБР, насильственные и имущественные преступления в США в 2023 году и в первом квартале 2024 существенно сократились. То есть в худшем случае можно говорить, что за последние годы уровень преступности не изменился вообще, хотя на самом деле он даже несколько снизился.

Трамп сказал, что в стране " худшая инфляция за последние 100 лет". Вещатель подчеркивает: хотя экс-президент сформулировал это не как факт, а как мнение, "оно безосновательно по двум причинам". В июне 2022 года уровень инфляции в США достиг пика в 9,1%. Такой же уровень фиксировался в 1981 году, то есть "далеко не за 100 и даже не за 48 лет", говорит CNN. Во-вторых, с июня позапрошлого года инфляция в США резко снизилась и в июле 2024 составила 3,2%.

Также Трамп заявил, что его оппонентка на выборах Камала Харрис "хочет освободить всех заключенных, находящихся под стражей, и некоторые из этих парней действительно плохие". Это заявление Трампа, как и ряд других, касалось иммиграционной политики США (т.е. заключенных нелегалов, пойманных на границе страны), и указанные слова экс-президента не соответствуют действительности. Как, например, утверждение, что во времена Байдена "более 20 миллионов человек прибыли в США, и большинство из них прибыли из тюрем, из психиатрических заведений и более того, они безумны ". Уже "20 миллионов" является значительным преувеличением, отмечает вещатель и добавляет, что вообще о прибытии из тюрем и психушек нет оснований говорить.

В общем, считает вещатель, Трамп плохо ориентируется как во внутренних делах США, так и во внешней политике, и в качестве примеров приводит его слова, что в " Венесуэле их преступность упала на 72%". Это, разумеется, тоже неправда (причем правительство Венесуэлы вообще не предоставляет официальную статистику).

"Мы оставили в стороне все субъективные заявления Трампа по поводу его судебных дел", – отметили в CNN и добавили, что учитывали лишь фактическую неправду экс-президента – его утверждения с числами и показателями. В противном случае перечень лжи был бы гораздо больше.

Как сообщал OBOZ.UA, также Трамп в интервью обвинил в полномасштабном вторжении РФ в Украину действующего американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что "хорошо ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным, поэтому если бы в Белом доме хозяйничал Трамп, полномасштабная война вроде бы не началась.

В целом Маск задавал мягкие вопросы, которые позволили республиканцу пересказать тезисы, ставшие основой его избирательной кампании. Трамп получил возможность критиковать с использованием извращенных, а часто просто ложных фактов администрацию Джо Байдена, посмеяться над кандидаткой от демократов Камалы Гаррис и в очередной раз напугать Европу.

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