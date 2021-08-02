Американский адмирал сказал, могут ли корабли НАТО первыми открыть огонь по силам РФ в Черном море

Военные корабли НАТО в Черном море не будут первыми открывать огонь по силам Российской Федерации, которые постоянно провоцируют их на такие действия. Но ответ может последовать, зависимо от решения командира каждого конкретного эсминца.

В этом заверил командующий Военно-морских сил США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк в интервью Business Insider. Оно вышло еще 28 июля, а недавно тему массово начали распространять российские СМИ, акцентируя внимание на том, "при каких условиях "НАТО начнут стрелять по кораблям РФ".

По его словам, российские истребители все время сопровождают американские военные корабли, которые маневрируют в водах Черного моря. Он подчеркнул, что такое взаимодействие в большинстве случаев безопасно.

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"Но можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар", – говорил в разговоре с журналистами Берк.

В частности, он пояснил, что командиры военных эсминцев могут решать сами, как реагировать на конкретные действия российских истребителей или кораблей, если увидят в них угрозу.

Американский адмирал указал также на "мощь России", котаря значительно модернизировала свои вооруженные силы, особенно подводные лодки. А также, что она извлекла уроки из войн Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане.

Известно, что силы НАТО продолжали находиться в Черном море после завершения учений "Си Бриз" 10 июля. Они работали над оперативной совместимостью и боеготовностью, в то время как российская авиация и подразделения береговой обороны "отрабатывали атаки сил противника".

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