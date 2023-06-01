Американка, обвинявшая Байдена в домогательствах, 'засветилась' в Москве с российской шпионкой – CNN

Тара Рид, бывшая сотрудница офиса Джо Байдена, который тогда еще был сенатором, сбежала в столицу страны-агрессора РФ Москвы. Там она засветилась рядом с кремлевской шпионкой Марией Бутиной (она была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в связях с российской разведкой, после чего получила 18 месяцев тюрьмы).

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Сидя рядом с ней, Рид выступила на пресс-конференции для российских СМИ. Об этом сообщает CNN.

Американка рассказала, что решила переехать в Россию из-за того, что ее якобы угрожали убить после того, как она в этом году повторила свои обвинения в адрес Байдена.

Напомним, что в 2020 году во время президентской гонки в США Тара Рид обвинила Джо Байдена в сексуальных домогательствах и нападениях на нее во время ее работы в его офисе в Сенате в 1993 году. Однако тогда еще кандидат в президенты отверг все обвинения, отметив, что такого никогда не было.

Кроме того, ни один бывший сотрудник Байдена не заявил о том, что он когда-либо был свидетелем или слышал о каких-либо домогательствах в его офисе.

Однако Рид это не остановило – она заявила, что готова "дать показания под присягой в Конгрессе, если ее попросят". После этого в ее адрес якобы начали поступать угрозы.

"Когда я вышла из самолета в Москве, впервые за очень долгое время я почувствовала себя в безопасности, меня услышали и меня уважали. Такого не было в моей стране", – заявила американка росСМИ.

В ходе пресс-конференции стало известно, что Рид уже подалась на гражданство РФ. Бутина пообещала, что попросит российского диктатора Владимира Путина "быстрее рассмотреть ее заявку на гражданство".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден 25 апреля официально объявил, что будет участвовать в выборах президента в 2024 году. Выдвигаясь на второй срок, он намерен отстаивать демократию в стране.

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