Свобода в Казахстані протрималась меньше доби. Протести дискредитовані мародерами, близько ста загиблих, країну здали Путіну.

Це написав мій колега з Алмати.

"Распространение протестов, их масштаб, обилие участников для меня остаются загадкой. Еще большей загадкой для меня остается бездействие органов правопорядка. Подлостью я считаю, что заговорщики воспользовались искренним порывом людей добиться перемен и устроили погромы, чтобы дискредитировать оправданный протест, "красные" бандиты совершают дичайшие акты насилия, чтобы у проворовавшейся элиты было оправдание введения сил ОДКБ, чтобы люди под вуалью страха забыли о том, кто ими правил 30 лет, кто отнял у нас право на счастливую жизнь. Ни в коем случае не оставляйте свой мозг без присмотра, общайтесь, задавайте вопросы, делайте выводы, сохраняйте трезвость ума, поймите, что в момент, когда был избит и арестован Жанболат Мамай был запущен другой, куда более ценичный сценарий, продиктованный трусостью, малодушием правящей верхушки: вывести из под удара диктатора, его семью, его капиталы и передать страну под внешнее управление.

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Почему этого не видят те, кого я всегда считал умными людьми?"

Важко повірити, що задушена революція в Казахстані випадково збіглася у часі з підготовкою наступу на Україну. Можливо Алмати, це просто репетиція Кремля перед вторгненням.