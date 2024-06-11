"Цивилизованный Запад" не справился с задачей унять путина самостоятельно; для решения этой задачи привлекаются государства Глобального Юга.

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Скликаний Україною на 15-16 червня Саміт миру радикально змінює порядок денний. Замість раніше оприлюднених "10 пунктів плану Зеленського" обговорюватимуться лише 3. Це зроблено для досягнення політичної одностайності рішень усіх учасників форуму.

Японська NHK оприлюднила проєкт спільної заяви саміту, в якому прописано три базові пункти згаданого плану: безпека атомних електростанцій, продовольча безпека та обмін полонених плюс повернення дітей, депортованих у росію. У документі не згадується виведення військ та відновлення територіальної цілісності України.

Дипломатичні джерела, на які покликаються міжнародні медіа, пояснюють такі поступки пошуком одностайності серед учасників саміту, зокрема — представників деяких країн Азії та Близького Сходу, політичні інтереси яких балансують між підтримкою ЄС та РФ.

Ще декілька місяців західні дипломати ламали голови над тим, як переформулювати мирний план Зеленського, аби переконати Глобальний Південь до співпраці: мовляв, ніхто не буде виступати проти гуманітарних ініціатив.

Схід, схоже, відіграватиме зовсім не декоративну роль у приборкуванні путінської агресії.

Прикметно, що розкішний швейцарський курорт Бюргеншток, де відбуватиметься мирний саміт, є власністю суверенного фонду Катара. Схоже, що локацію обрано не випадково. Як показово і те, що ЄС прагне організувати восени мирну конференцію щодо України в Саудівській Аравії, — Bloomberg з посиланням на джерела. Вона має бути за участю росії та Китаю.

Логічно припустити, що саудити та Катар узгоджують свою європейську політику з Китаєм, якому дедалі важче контролювати кремль. Підтвердженням цього є істерика російських пропагандистів, котрі раптом заговорили про "китайський план із захоплення світу": "Поки рф бореться з колективним Заходом, ніхто інший, як Китай, незабаром "може стати проблемою"; "Союз із Китаєм – це утопія. Китай ще ті націоналісти, для яких Піднебесна понад усе, а решта світу – це лише інструмент досягнення своїх цілей. І не зрозуміло, хто в перспективі для нас небезпечніший — США чи Китай", — ось типові заголовки останніх днів.

РФ намагається зірвати саміт, про що офіційно заявила влада Швейцарії. Йдеться про застосування всього традиційного інвентарю Кремля: від кібератак до погроз. Попри це, до Бюргенштока збирається чимало лідерів держав з "російської орбіти впливу".

Теоретично саміт із його трьома пунктами може стати першим кроком, перш ніж світ перейде до обговорення значно складніших питань: кордону, репарацій, спеціального трибуналу. Мета полягає в тому, щоб отримати результат, який можна позначати як "мирний план Зеленського". Схоже, це працює. Про інші мирні плани вже майже ніхто не говорить. "Українці витіснили всіх своєю активністю", — говорить один із європейських дипломатів, — Der Spiegel.