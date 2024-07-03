Беларусь при Лукашенко напоминает страну с многими странностями, вплоть до того является ли она вообще независимым образованием или растворилась, стала объектом поглощения в рамках "союзности" с Россией. Подобная формулировка является особенно не праздной в государственный "день независимости", отмечаемый 3 июля. Красный день календаря является творением Лукашенко, который, как и Путин, увлекается играми с исторической памятью. Хотя подлинная независимость Беларуси была провозглашена 27 июля 1990 года в форме Декларации о госсуверенитете, но в Москве такой подход вызвал неприятие, и верный сатрап Кремля решил угодить, символически отказавшись от независимости.

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Из всей истории белорусской государственности была выбрана самая промосковская дата: освобождение Минска от фашистской оккупации и замена ее оккупацией советской в июле 1944 года, именуемой "независимостью". Никакой самостоятельности – главный девиз правления Лукашенко, увековеченный в бессмысленном празднестве. Отсюда и неприятие им устремлений к независимости со стороны Украины и вообще любых других стран, скинувших колониальное ярмо. Вместо этого – зацикленность на том, как российское вторжение в Украину объявить виной самой же Украины. Как здесь не вспомнить сакраментальное: "я вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение". Вопреки лжи папы Коли, за все время российской войны против Украины, в ходе которой Минск стал соучастником агрессора и предоставил свою территорию для атаки на соседнее миролюбивое государство, ВСУ ни одного враждебного выпада в белорусскую сторону не сделали.

У Киева нет ни малейшего резона конфликтовать с беларусами, ведь из-за такого поведения возникнет огромный участок фронта, и по итогу оборонительные позиции украинской армии ухудшатся. Единственные интересанты сценария обострения – кремлевские кураторы режима Лукашенко. Последний лавирует между их давлением и подлинными интересами белорусов, которым никакая война и в помине не нужна.

Воинственная риторика Лукашенко об отсутствии в его зрительном спектре красных линий и о страшном ответе в случае негативных для Беларуси сценариев, выступают симптомами вероятной обкатки подводок к "нападению 2.0". Раздувая не существующую угрозу, Минск привел ПВО и ВВС в состояние повышенной боевой готовности, в том числе на позициях развернуты "Искандеры" и "Полонезы". Помимо Украины происходит демонизация НАТО, и именно эту угрозу интерпретируют, как крупневший риск для Беларуси, хотя российская военщина и спецслужбы, разгуливающие по стране, намного более опасны, чем сторонние военные силы, которые даже не пересекали границу РБ, в отличие от засилья путинских войск.

Дополнительным свидетельством российской угрозы для белорусов является политика провокаций Москвы, которой необходимо, чтобы белорусская армия отправилась воевать на Донбасс либо в другие оккупированные районы. На параде к 80-й годовщине "независимости" Беларуси можно было наблюдать наступательные вооружения полученные из Москвы, так сказать "братская взаимопомощь". Впервые на публику показали якобы отечественные дроны-камикадзе "Кочевник", которые в действительности являются российско-иранскими "геранями-2/шахедами". Это оружие для агрессии, хоть даже если Путин выдал их Лукашенко со склада для проведения парада.

Режим в Минске похвастался ОТРК "Искандер-М" то ли с ядерными зарядами, то ли с муляжами. Демонстрация продукции российского ВПК выглядела особенно кощунственно на фоне обстрела россиянами ракетами "Искандеров" города Днепр, где погибли пять человек и десятки ранены. Реклама кровавого оружия в действии.

Лукашенко бряцает российским оружием. Неужели он не осознает простой истины: его посылы воспринимаются как военные угрозы, на которые будет однозначный сдерживающий ответ, т.к. веры ему давно нет никакой. Будучи политиком с показными странностями, он не хочет увязывать свое поведение с его последствиями, или просто не способен, ведь почти полностью сдал независимость своей страны Москве.