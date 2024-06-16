Агрессия стала войной: Reuters узнало, о чем пойдет речь в итоговой декларации Саммита мира

В финальной декларации Глобального саммита мира, который 15-16 июня проходит в Швейцарии, будет отмечаться вина России в развязывании полномасштабной войны против Украины. А именно в том, что действия страны-агрессора повлекли за собой масштабные человеческие страдания и разрушения.

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Об этом сообщило агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с документом. Они подчеркнули, что в предыдущем тексте вместо слова "война" употреблялось "агрессия".

В итоговом документе от 13 июня участники Саммита указывают на необходимость уважать территориальную целостность Украины.

Там также содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией и морскими портами страны.

В то же время из проекта декларации была удалена предварительная ссылка на российскую "агрессию", а вместо этого используется "война".

По данным Офиса президента Украины, среди участников есть "четкая позиция" относительно коммюнике, к нему смогут присоединиться все желающие страны и организации. Итоговую декларацию обнародуют после двухдневного Саммита мира.

Напомним, что инициированная Украиной международная встреча собрала в Швейцарии лидеров более 90 стран-участников Украинской формулы мира. Там запланировали рассмотреть три из десяти ее вопросов, в частности ядерную и продовольственную безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

Мировые лидеры сделали важные заявления по поводу войны РФ против Украины, приближения мира и действий российского диктатора Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, Офис президента создал документальный фильм, посвященный "Формуле мира", которую Украина предлагает для справедливого окончания войны. Он подробно раскрывает ее концепцию и условия, на которые готово согласиться наше государство для достижения справедливого и устойчивого мира.

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