Агентству известно об установлении мин на ЗАЭС: в МАГАТЭ отреагировали на предупреждение Зеленского

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о фактах заминирования территории вблизи пруда-охладителя на территории Запорожской атомной энергостанции, отвечающего за поддержание давления остановленных реакторов и хранилище отработавшего топлива. Также взрывоопасные устройства установлены за пределами периметра предприятия, временно подконтрольного Москве.

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Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, недавно посетивший территорию ЗАЭС, передает пресс-служба ведомства. Он назвал ядерную безопасность в Энергодаре крайне нестабильной и мало предсказуемой.

"Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьезные трудности для этой крупной атомной электростанции. Сейчас как никогда все стороны должны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, призванные предотвратить ядерную аварию", – подчеркнул он.

Таким образом Гросси отреагировал на экстренное предупреждение президента Зеленского на счет вероятного теракта на ЗАЭС, который готовят захватчики. По данным украинской разведки, для этого у солдат противника уже готов сценарий.

"Наша оценка этих конкретных мест размещения мин заключалась в том, что, хотя наличие любого взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно затронуты. Мы внимательно следим за этим вопросом", – резюмировал руководитель МАГАТЭ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кремле также отреагировали на заявления Зеленского о возможной провокации или теракте на ЗАЄС под контролем России. Песков отрицает подобные намерения Москвы и вновь нашел оправдания, почему оккупантов в Украине "оговаривают".

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