Африканские лидеры призвали Путина показать, что он хочет мира, – президент Сенегала

Африканские лидеры призвали российского президента Владимира Путина продемонстрировать готовность следовать мирным соглашениям, чтобы найти способ выхода из кровопролитной войны в Украине. Подобную позицию он должен прояснить во время саммита "Россия-Африка", который состоится в ближайшее время в Санкт-Петербурге.

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Об этом заявил лидер Сенегала Маки Солла, передает Financial Time. По словам политика, африканской стороне крайне важно, чтобы Москва пошла на уступки хотя бы в вопросах гуманитарной помощи.

"Перед следующим саммитом "Россия – Африка" Путин должен предпринять некоторые действия, чтобы продемонстрировать свое желание двигаться вперед с миром даже в гуманитарном плане", – убежден Солла, добавив, что от этого зависит результативность проведения мероприятия.

Отметим, что страны Африки сильно пострадали от резкого роста инфляции, вызванного повышением цен на продовольствие и энергоносители в результате начавшейся Россией войны против Украины. Также государства африканского континента являются одними из крупнейших импортеров зерна и удобрений из Украины и РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, вЮАР заявили, что президенты Украины и РФ готовы принять миссию от Африки для урегулирования войны в Украине. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры африканских стран намерены презентовать властям в Киеве и Москве собственный "мирный план".

После встречи с заявленными президентами в Киеве и Москве, Рамафоса раскрыл детали своего плана. В документе перечислен ряд мер, которые предлагаются в рамках первого этапа взаимодействия враждующих сторон. Среди них – вывод войск РФ из Украины и отзыв ордера суда Гааги на арест Владимира Путина.