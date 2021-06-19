Африканку, заявившую о рождении 10 близнецов, поймали на лжи: доказательств рекорда не оказалось

Рожденные одной африканкой 10 детей оказались фейком. Министерство Южно-Африканской Республики не нашло доказательств рекордных родов.

Об этом говорится в Telegram-канале " Раньше всех. Ну почти". Отмечается, что до сих пор рекорд принадлежит женщине из Мали, которая за один раз родила девять детей.

"Минздрав ЮАР не подтвердил информацию о рождении у жительницы страны сразу 10 детей. Медицинская власть проверяла все родильные дома и соответствующие учреждения, так как новость вызвала большой интерес в стране и в мире. Однако не смогли найти подтверждения данного факта", – говорится в сообщении .

Видео дня

Напомним, что африканка заявила, что родила сразу 10 детей. По словам партнера, женщина не сообщила ему о своем местонахождении, и он не смог ее найти ни в одном из родильных домов. Со своей стороны, африканка обвинила отца детей в попытке нажиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщина начала распространять в соцсетях видео, на которых обвиняет партнера и его семью в попытке стать "миллионерами" благодаря рекордному количеству рожденных ею детей.