США ведут тайные переговоры с целью размещения афганских беженцев

Администрация президента США Джо Байдена якобы вела секретные переговоры с большим количеством стран касательно предоставления убежищ для эвакуированных граждан Афганистана, работавших на американское правительство. В Штаты прибыли уже 1200 афганцев, и это число должно вырасти до 3500 в ближайшие недели в рамках операции "Убежище союзников".

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре американских чиновника. Канада тем временем решила разместить у себя более 20 000 граждан Афганистана, включая известных женщин, правозащитников и репортеров, чтобы защитить их от репрессий талибов.

Вашингтон же ищет третьи страны, чтобы принять беженцев. Это, как ожидается, временная мера, необходимая на время, пока граждане оформят документы, необходимые для вылета в Америку.

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Два американских чиновника на условиях анонимности заявили журналистам, что многие страны не решаются принимать афганцев в связи с пандемией COVID-19.

Администрация Байдена рассматривала возможность, чтобы Казахстан, Таджикистан и Узбекистан приняли около тысячи людей. "Но эта попытка не имела большого прогресса", – отметило агентство.

В то же время сделка по размещению около 8000 афганцев в Катаре, где находится крупная военная база США, была закрыта в течение нескольких недель.

Соединенные Штаты также предложили Косово экономические и политические уступки в замен на принятие нескольких тысяч афганцев, но, по словам источников, Вашингтон обеспокоен, сможет ли страна разместить беженцев.

Эксперты отмечают, что всего США должны эвакуировать от 50 000 до 80 000 человек (включительно с членами семьей).

Как писал OBOZREVATEL, в связи с обострением ситуации в Афганистане Соединенные Штаты начали переброску дополнительных солдат и техники в столицу страны Кабул. При этом в Пентагоне отказались называть такой шаг новой боевой операцией.